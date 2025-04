50M€ : Le PSG a trouvé mieux que Kylian Mbappé !

Pierrick Levallet

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise une performance de haut rang malgré les critiques. L’international français a inscrit 33 buts, dont 19 en 2025. L’attaquant de 26 ans est tout simplement le deuxième meilleur buteur de l’année en Europe, derrière un certain Ousmane Dembélé phénoménal avec le PSG.

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé un rêve d’enfance. Et pour sa première saison dans la capitale espagnole, l’attaquant de 26 ans impressionne de plus en plus. S’il a été vivement critiqué en début d’exercice parce que ses performances n’étaient pas au rendez-vous, l’international français a malgré tout trouvé le chemin des filets à 33 reprises.

Dembélé fait mieux que Mbappé en 2025

Le déclic, Kylian Mbappé l’a eu en janvier 2025. Comme le rapporte MARCA, le natif de Bondy a inscrit 19 buts depuis le début de l’année. Personne ne fait mieux que lui en Europe, à part Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG s’est métamorphosé dans son rôle de faux 9. Résultat : 21 pions depuis le 1er janvier.

La métamorphose qui a tout changé pour le PSG

Recruté par le PSG pour 50M€ en 2023, Ousmane Dembélé avait pourtant été décrié pour ses lacunes à la finition. L’ancien du FC Barcelone péchait souvent dans le dernier geste, ce qui lui avait valu pas mal de critiques. Mais depuis 2025, Ousmane Dembélé semble avoir gommé ses principaux défauts, ce qui le place devant Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs sur l’année civile.