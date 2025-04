Mbappé : L’annonce du Real Madrid qui va le piquer…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est sans contestation possible l’arme offensive numéro une grâce à ses 33 buts marqués toutes compétitions confondues. Pour autant, Vinicius Jr estime que le joueur le plus important se nomme Federico Valverde, milieu de terrain tout terrain de la Casa Blanca pour le numéro 7 brésilien du Real Madrid.

Depuis la signature de Kylian Mbappé à la dernière intersaison, son entente avec Vinicius Jr sur et en dehors des terrains suscite de vives interrogations. Et ce, bien que les deux hommes aient pris le soin par interviews interposées de faire part d’une relation au beau fixe. L’équilibre de forces entre les deux attaquants commenceraient à pencher en faveur de Mbappé selon la presse étrangère.

Mbappé meilleur buteur, Valverde joueur le plus important selon Vinicius

Si bien qu’il est spécifié en Espagne que Kylian Mbappé devrait être privilégié par le Real Madrid à présent et que Vinicius Jr sera son lieutenant et ne restera que s’il accepte ce statut. En coulisses, pendant la trêve internationale de mars, l’international brésilien a profité de sa présence au pays afin de discuter avec Davo, streamer, à qui il a fait une confidence lourde de sens sur le Real Madrid. « Nous avons discuté de beaucoup de choses, du football, de la vie... évidemment, je ne vais pas en parler, mais c'était très bien. La seule chose que je peux vous dire parce qu'il n'y a rien de mal à cela et que ça a attiré mon attention, c'est qu'il m'a dit que pour lui, le joueur le plus important au Real Madrid est Fede Valverde ».

«Fede est le joueur le plus important que nous ayons, il fait tout»

A l’occasion d’un échange avec Marca, Davo a insisté sur le fait que Federico Valverde, milieu de terrain uruguayen du Real Madrid baladé à tous les postes depuis le début de la saison en raison des blessures multiples à diverses positions sur le terrain, est le moteur indispensable à l’équipe madrilène du point de vue de Vinicius Jr. « Je lui ai parlé de Valverde et il m'a dit : “Fede est le joueur le plus important que nous ayons, il fait tout” ».