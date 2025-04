Le PSG a signé «un immense joueur»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Face à Aston Villa en quarts de finale aller de Ligue des champions mercredi soir (3-1), Kvicha Kvaratskhelia a encore éclaboussé le Parc des Princes de son talent en inscrivant le deuxième but de son équipe au terme d’un formidable tour de magie dans la surface adverse. Après le coup de sifflet final, les louanges ont été nombreuses sur le plateau du Canal Champions Club.

L’exploit est remarquable. Malgré l’incroyable concurrence qui existe en attaque (Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé), Kvicha Kvaratskhelia a envoyé une réponse claire : il faudra compter sur lui. Arrivé en janvier au PSG, l’ailier géorgien de 24 ans n’est pas venu à Paris pour occuper le banc, mais bien pour mener le club vers les sommets. Kvara présente des caractéristiques, un talent, une robustesse aussi qui l’ont propulsé vers le onze de départ, surtout lors des rencontres qui comptent comme ce quart de finale aller de Ligue des champions.

Ginola est fan de Kvara

Préféré à Bradley Barcola, Kvaratskhelia a donné raison à Luis Enrique en inscrivant le deuxième but de son équipe, et quel but Son dribble face à Axel Disasi a ébloui David Ginola, qui n’avait que des bons mots à lui délivrer après le coup de sifflet final. « C’est un immense joueur. Je pense que c’est l’une des meilleures signature depuis bien longtemps. Il ne rechigne jamais sur les efforts, il essaye tout le temps. Il te donne envie de te dépasser » a confié l’ancien joueur du PSG sur Canal +.

Boulleau souligne son rôle défensif

Présent également sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau a mis en avant l’incroyable activité de Kvaratskhelia, notamment lorsque le PSG n’avait pas la possession. « Je l’ai vu revenir quasiment latéral gauche pendant le match. Il rentre complètement dans le projet de jeu du PSG et de Luis Enrique » a confié l’ancienne internationale tricolore. Le PSG semble avoir tiré le gros lot.