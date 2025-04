PSG - Al-Khelaïfi : Le SMS inattendu après le départ de Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis la fin de son aventure au PSG, Kylian Mbappé est en conflit avec son ancien club. L'attaquant français n'a d'ailleurs toujours pas réglé totalement ses affaires et pour certains supporters, la pilule a été difficile à avaler. Parmi ses premiers détracteurs, Cyril Hanouna n'hésite pas à critiquer les moindres faits et gestes du joueur du Real Madrid. Le présentateur a révélé une discussion privée avec Nasser Al-Khelaïfi concernant la Ligue des champions.

Depuis des années, le PSG met tout en œuvre pour tenter de remporter la Ligue des champions. Le club de la capitale n'a pas pu réaliser cet exploit avec ses grandes stars comme Kylian Mbappé mais cette saison les hommes de Luis Enrique affichent une forme étincelante. Pour Cyril Hanouna, le départ de l'attaquant français a permis au PSG de déployer une meilleure entente.

Hanouna dévoile une conversation avec Al-Khelaïfi

Toujours là pour critiquer Kylian Mbappé, Cyril Hanouna a eu du mal à digérer le départ du PSG du joueur français visiblement. Le présentateur a d'ailleurs révélé une discussion qu'il a eue avec le président du club au moment du départ de l'attaquant. « Quand Mbappé est parti, Nasser m'avait écrit et m'a dit : "Tu as vu Kylian part". Je lui ai dit : "Qu'est-ce que tu as gagné avec Kylian Mbappé ? Est-ce que tu as gagné la Ligue des Champions avec Kylian ?". Il m'a dit non, je lui ai dit : "Tu la gagneras sans lui." » dévoile-t-il sur les ondes d'Europe 1.

« Le PSG n'a jamais aussi bien joué »

Soucieux de ne pas trouver de vrai remplaçant à Kylian Mbappé, le PSG a mis l'accent sur le collectif cette saison pour gagner en puissance. Les hommes de Luis Enrique sont aujourd'hui de sérieux candidats à la victoire finale en Ligue des champions. « La saison est bien meilleure sans Mbappé qu'avec Mbappé. Il n'y a pas à espérer, c'est déjà fait, tout le monde le dit. Le PSG n'a jamais aussi bien joué. Dans le monde entier, le PSG a un rayonnement qu'il n'avait pas avant » assure Cyril Hanouna.