Transferts : Un gros coup déjà annoncé au PSG !

Déjà sacré champion de France, encore en lice en Ligue des Champions et en Coupe de France, le PSG réalise une grosse saison. Néanmoins, cela n’empêche pas le club parisien de travailler sur son prochain mercato estival. Malgré l’incertitude régnant autour de l’avenir de Luis Campos, Paris aimerait boucler un renfort important cet été.

Le PSG réalise une belle saison. Toujours invaincu sur le plan national, le club de la capitale a d’ores et déjà glané son 13ème titre de champion de France, et affrontera Reims fin mai pour conserver son titre en Coupe de France. En Ligue des Champions, la formation de Luis Enrique a pris une sérieuse option pour une qualification vers le dernier carré de la compétition.

L’effectif du PSG très garni

Avec l’addition de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, l’effectif de Luis Enrique semble plus fourni que jamais. Le conseiller sportif Luis Campos a réalisé de gros travaux au cours des deux dernières années, et pourrait poursuivre sur sa lancée cet été. Si son contrat expire en juin prochain et qu’aucun accord n’a encore été trouvé avec le PSG pour sa prolongation, le dirigeant portugais travaille déjà sur le prochain mercato.

Le PSG veut une recrue en attaque

A ce propos, le PSG a déjà identifié certaines pistes. Comme le révèle l’Equipe, le club de la capitale espère continuer à se renforcer offensivement. Ainsi, un renfort est déjà envisagé par la direction en attaque. Affaire à suivre alors que le nom de Maghnes Akliouche (AS Monaco) revient avec insistance...