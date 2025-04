PSG : Un joueur annonce des discussions pour son futur transfert !

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG a prêté beaucoup de joueurs qui ne disposaient pas de beaucoup de temps de jeu. C’est notamment le cas de Milan Skriniar, qui a rejoint Fenerbahçe. Le Slovaque enchaîne les titularisations et il semble convaincre les dirigeants turcs. D’ailleurs, le joueur de 30 ans aura une discussion avec ces derniers bientôt.

Au PSG, si vous n’êtes pas dans les petits papiers de Luis Enrique, il y a peu de chances pour que vous disposiez d’un temps de jeu conséquent. Les éléments sur lesquels ne compte pas l’Espagnol ont l’habitude de squatter le banc, comme Milan Skriniar ou bien Randal Kolo Muani en première partie de saison. Les deux joueurs sont alors partis de Paris pour retrouver du temps de jeu. Le Français a signé en prêt du côté de la Juventus de Turin, alors que le Slovaque en a fait de même au Fenerbahçe.

Skriniar revit en Turquie

Au PSG, Milan Skriniar était barré par la paire Marquinhos-Pacho, mais également par Lucas Beraldo. Le déclassement du Slovaque dans la hiérarchie parisienne l’a donc poussé à aller voir ailleurs et c’est Fenerbahçe qui l’a accueilli. En Turquie, le central a retrouvé un statut de titulaire et il a été titulaire à quinze reprises depuis son arrivée au sein de la formation de SüperLig.

Skriniar évoque son avenir

Milan Skriniar se plaît donc en Turquie et il pourrait y rester. Le PSG ne compterait pas tellement sur lui la saison prochaine et pourrait donc s’en séparer dès le mercato estival. Pour la chaîne officielle du Fenerbahçe, le Slovaque a évoqué son avenir et il a affirmé qu’il discuterait de ce sujet avec les dirigeants turcs à la fin de la saison. « Au moment opportun, nous parlerons à notre directeur sportif et au président pour trouver une solution. Je ferai de mon mieux jusqu'à la fin de la saison et, le moment venu, nous discuterons de mon avenir. »