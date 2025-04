«Catastrophique», il se lâche sur la victoire du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir au Parc des Princes, le PSG est allé chercher la victoire 3 buts à 1 lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions face à Aston Villa. Le club de la capitale a su redresser la barre après avoir concédé l'ouverture du score et la performance du club de Premier League a ensuite été beaucoup moins convaincante, ce qui laisse de grands espoirs pour une qualification en demi-finales.

Logiquement favori pour s'imposer face à Aston Villa, le PSG est bien parti pour faire respecter son rang et valider son ticket pour une nouvelle demi-finale de Ligue des champions. S'il faudra encore finir le travail la semaine prochaine, c'est surtout la prestation d'Aston Villa qui a été critiquée par Christophe Dugarry. L'ancien champion du monde considère même que l'écart de niveau est abyssal.

Le PSG largement au-dessus d'Aston Villa

Avec une belle avance avant le match retour, le PSG peut avancer sereinement à Aston Villa, un club a priori largement à sa portée. Sur le terrain en tout cas, la différence semblait flagrante. « Que le PSG n’aille pas au bout serait une énorme déception. Les joueurs, les dirigeants, les supporters, tout le monde y croit, à juste titre. Paris a encore réussi une belle performance, même si je mets un bémol: j’ai trouvé cette équipe d’Aston Villa assez catastrophique. Ça s’explique aussi par le pressing et la qualité technique du PSG. Mais je comprends mieux pourquoi Aston Villa est 7e de Premier League. Cette équipe a été ultra décevante. Asensio ne jouait pas à Paris, Rashford ne jouait pas à Manchester United… » déclare Christophe Dugarry dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.

« Aston Villa n'a pas sa place »

Visiblement assez énervé par l'attitude assez passive des joueurs d'Aston Villa lors du match, Christophe Dugarry pense qu'une contre-performance semble quasiment impossible. « Des équipes comme Aston Villa et le Borussia Dortmund n’ont pas leur place à ce niveau. Il y a tellement d’écart entre Paris et Aston Villa. Bravo au PSG, qui a été largement au-dessus dans tous les domaines. Aston Villa n’a pas de joueurs suffisamment forts pour ressortir les ballons, et n’a pas su se battre sur les seconds ballons. Cette équipe n’a pas montré grand-chose » poursuit-il.