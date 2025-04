Mercato : Le PSG veut signer un crack, le rendez-vous est pris !

Alexis Brunet

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de changer l’axe de son projet et de miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Bradley Barcola fait notamment partie des éléments les plus prometteurs à Paris et les dirigeants du club de la capitale en ont bien conscience. Des négociations pour lui faire prolonger son contrat devraient d’ailleurs intervenir après la Coupe du monde des clubs.

Après quelques mois de tâtonnement en début de saison, le PSG a réussi à trouver la bonne formule en attaque, et ce, malgré le départ de Kylian Mbappé qui était depuis quelques années la principale arme offensive du club de la capitale. Les responsabilités sont désormais partagées au sein de l’effectif de Luis Enrique et si Ousmane Dembélé semble être l’élément moteur, Bradley Barcola ou bien Désiré Doué ne sont pas en reste.

Déjà 18 buts pour Barcola

Derrière l’intouchable Ousmane Dembélé, Bradley Barcola est le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison. L’ancien Lyonnais a déjà inscrit 18 buts, tout en distillant également 16 passes décisives au passage. Des statistiques plutôt flatteuses qui prouvent que le club de la capitale avait eu le nez creux quand il n’avait pas hésité à débourser environ 50M€ pour le faire venir à l’été 2023.

Le PSG va bientôt discuter avec Barcola pour son nouveau contrat

Forcément, Bradley Barcola n’a plus le même statut au PSG que lorsqu’il était encore un jeune joueur prometteur tout juste arrivé de l’OL avec peu de matches de Ligue 1 dans les jambes. L’attaquant a changé de dimension et il est devenu un homme de base pour Luis Enrique, mais également un international français. Le club de la capitale a donc bien conscience qu’il va falloir changer certaines choses et cela va bientôt commencer. D’après les informations de L’Équipe, Luis Campos entend commencer les négociations avec l'entourage du joueur après la Coupe du monde des clubs qui aura lieu du 14 juin au 13 juillet. Il sera notamment question d’augmenter l’ailier qui touche actuellement 550 000 euros bruts mensuels.