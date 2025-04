Mercato : Nouvelle star au PSG, une offre va partir !

Alexis Brunet

Après une première saison d’adaptation, Bradley Barcola semble enfin donner la pleine mesure de son talent au PSG. L’attaquant fait partie des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique, mais son salaire ne serait pas en corrélation avec son nouveau statut. Le club de la capitale entend bien corriger cela en lui proposant un nouveau contrat.

De plus en plus, le PSG regarde du côté de la Ligue 1 pour se renforcer. L’été dernier, c’est Désiré Doué qui avait rejoint Paris, lui qui faisait du très bon travail au Stade Rennais. Mais avant le joueur de 19 ans, Luis Campos avait déjà mis la main sur un autre crack du championnat de France, un certain Bradley Barcola.

La confirmation Barcola

À l’été 2023, le PSG surprenait tout le monde en misant environ 50M€ sur Bradley Barcola, qui n’avait alors pas beaucoup d’expérience en Ligue 1. L’ancien Lyonnais a livré une première saison satisfaisante à Paris, mais il est en train de confirmer tout son potentiel cette année. L’attaquant a déjà inscrit 18 buts en 47 rencontres toutes compétitions confondues, tout en distillant 16 passes décisives.

Un nouveau contrat pour Barcola ?

Des statistiques qui montrent à quel point Bradley Barcola a pris son envol et que l’ancien Lyonnais a élevé son niveau à Paris. Ce dernier est d’ailleurs un homme de base de l'effectif de Luis Enrique, mais son salaire (550 000 euros bruts mensuels) ne va pas de paire avec son nouveau statut. D’après les informations de L’Équipe, le PSG en aurait bien conscience et préparerait un nouveau contrat pour son attaquant afin que ce dernier touche une rémunération plus appropriée.