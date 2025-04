Kylian Mbappé veut frapper un grand coup, panique au PSG ?

Alexis Brunet

Depuis presqu’un an, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid, mais cela ne l’empêche pas d’être toujours lié au PSG. En effet, un conflit unit les deux parties et il n’est pas prêt de se terminer. Dernièrement, les avocats du joueur ont fait saisir à titre conservatoire 55M€ dans les caisses du champion de France, qui pourrait même se voir interdire de Ligue des champions la saison prochaine.

Kylian Mbappé pourrait bien causer de gros ennuis au PSG, mais pas sur le terrain. En effet, sauf miracle, Paris et Madrid n’ont que très peu de chances de se croiser en Ligue des champions, car les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés 3-0 contre Arsenal lors de leur quart de finale aller de C1. C’est d’un point de vue financier que l’attaquant pourrait frapper fort, puisque ses avocats ont annoncé dernièrement avoir demandé la saisie à titre conservatoire de 55M€ sur les comptes du champion de France.

Le PSG privé de Ligue des champions ?

La somme de 55M€ correspondrait à des salaires et des primes non versés par le PSG à Kylian Mbappé. Le champion du monde demande donc à recevoir son supposé dû, mais il pourrait bien causer de plus gros problèmes à Paris. En effet, il n’est pas possible « de faire valider ses comptes par la DNCG et par l’instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA, s’il est prouvé qu’on n’a pas payé la totalité des salaires de ses employés », comme l’a affirmé Me Thierry Granturco, avocat spécialisé en droit du sport au Parisien. En clair, le PSG pourrait se voir refuser sa licence européenne pour la saison prochaine si Kylian Mbappé a raison.

Le PSG bien partie pour rejoindre les demi-finales

Cette hypothèse a toutefois peu de chances d’aboutir, mais cela planera toutefois au-dessus du PSG comme une épée de Damoclès. En attendant, le club de la capitale est bien parti pour rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions cette saison, grâce à sa victoire 3-1 contre Aston Villa en quart de finale aller. Le match retour aura lieu, lui, le 15 avril en Angleterre.