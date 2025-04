Mbappé - PSG : C'est parti pour une nouvelle histoire de cinq ans ?

Alexis Brunet

Kylian Mbappé a beau avoir quitté le PSG l’été dernier, il est toujours lié au club de la capitale et pas pour une bonne raison. En effet, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir les 55M€ qu’il réclame à Paris correspondant à des salaires et primes non versés. Un nouvel épisode dans ce conflit, qui pourrait bien livrer son dénouement dans cinq ans.

Après sept longues saisons, Kylian Mbappé a décidé l’été dernier de quitter le PSG pour réaliser son rêve et rejoindre le Real Madrid. Vers la fin de son aventure parisienne, les relations étaient devenues très compliquées avec les dirigeants parisiens. Son arrivée en Espagne n’a pas arrangé les choses et le conflit dure toujours entre le champion de France et son ancien buteur.

Mbappé hausse le ton contre le PSG

Selon Kylian Mbappé, le PSG ne lui aurait pas versé 55M€ qui correspondraient à des salaires et primes que l’attaquant aurait dû toucher du temps de son passage à Paris. Le club de la capitale ne semble pas disposé à obéir au souhait de l’attaquant qui a donc décidé de hausser le ton dernièrement en effectuant une saisie conservatoire de 55M€ sur les comptes de la formation parisienne tout en saisissant le conseil de prud’hommes.

Fin du conflit dans cinq ans ?

Kylian Mbappé et le PSG vont donc encore devoir s’expliquer et cela pourrait durer quelques années supplémentaires. Selon Me Thierry Granturco, avocat spécialisé en droit du sport interrogé par Le Parisien, le dénouement pourrait intervenir dans cinq ans s’il y a appel. « Lorsqu’on a affaire à un litige aux prud’hommes à Paris, celui-ci peut être en moyenne traité entre 12 et 18 mois. Mais la procédure en appel, si elle est réclamée par une des deux parties après la première décision, peut être longue et durer jusqu’à cinq ans. » Reste à voir si Kylian Mbappé décidera alors de faire appel ou si une solution entre les deux parties sera trouvée avant.