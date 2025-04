Rabiot : Des discussions révélées au PSG !

La rédaction

Décisif à l’OM cette saison, Adrien Rabiot revient sur ses premières discussions autour de son potentiel offensif. Dès son passage au PSG avec Laurent Blanc, puis en Italie à la Juventus, ses entraîneurs l’ont poussé à se projeter davantage. Aujourd’hui repositionné plus haut, le milieu tricolore confirme que ce travail porte enfin ses fruits.

Adrien Rabiot réalise l'une des saisons les plus prolifiques de sa carrière. Positionné derrière l’attaquant à l’OM, l’ancien milieu du PSG comptabilise 7 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Ses discussions avec Laurent Blanc

Interrogé en conférence de presse, Adrien Rabiot a révélé avoir déjà abordé cet aspect de son jeu avant d'arriver à l'OM, lorsqu’il évoluait au PSG, sous les ordres de Laurent Blanc :

«Marquer plus de buts, ça n’a jamais vraiment été dans ma tête, mais dès le PSG, avec Laurent Blanc, il m’a mis dans la tête que c’était possible.»

«Au fur et à mesure, on me le répète»

Des discussions qu’il a également eues en Italie, à la Juventus, club dans lequel il a signé sa meilleure saison offensive (11 buts toutes compétitions confondues) :

«En Italie aussi, avec Sarri et Allegri. Au fur et à mesure, on me le répète. Il faut qu’on nous rabâche les choses pour savoir qu’on peut les faire.»