AEW - WWE : Le futur transfert qui va faire du bruit ?

A l’instar de CM Punk ou Cody Rhodes par le passé, Chris Jericho pourrait-il quitter l’AEW dans un futur proche pour retrouver la WWE ? L’hypothèse n’est en tout cas pas exclue par le principal intéressé, avouant qu’un retour au sein de l’organisation reine du catch était une possibilité, lui dont le bail expire à la fin de l’année.

En 2019, le monde du catch était bouleversé par la création d’une nouvelle compagnie souhaitant faire de l’ombre à la WWE, l’organisation reine de la discipline. La All Elite Wrestling s’est depuis installée comme une solide alternative, réalisant quelques gros coups en attirant des stars de renom comme Jon Moxley, Bryan Danielson, Adam Copeland, ou encore Mercedes Moné, qui ont eu leurs heures de gloire à la WWE. Le premier gros nom à avoir rejoint la compagnie fut Chris Jericho, qui deviendra d’ailleurs le champion inaugural de l’AEW.

Chris Jericho ouvre la porte à la WWE

Six ans plus tard, et alors que la retraite se rapproche pour Chris Jericho, un retour à la WWE est-il une option envisageable ? Au cours du Horror, Rock ‘N Wrestle Fest, l’ancien champion du monde a admis qu’il n’était pas opposé à retrouver son ancien employeur à l’avenir. « J'aurais envisagé un retour à la WWE avant que les choses ne changent », a répondu Chris Jericho, faisant référence aux récents changements opérés au sein de la compagnie de catch longtemps présidée par Vince McMahon et rachetée par le groupe Endeavor. « Encore une fois, il y a deux équipes dans lesquelles vous pouvez jouer, ce qui est incroyable, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu prendre le risque d'aller à l'AEW en premier lieu, c'était un vrai pari », a ajouté Jericho.

« Bien sûr que je pourrais envisager de retourner à la WWE »

« Bien sûr que je pourrais envisager d'y retourner (à la WWE). J'envisagerais également de ne pas y retourner, cela dépend juste de la situation et de ce qui se passe avec moi à ce moment-là », a ajouté le Canadien de 54 ans, sous contrat jusqu’en décembre prochain selon les révélations de Variety.