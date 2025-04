PSG : «Le sale mec», ça balance sur Kvaratskhelia

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Préféré à Bradley Barcola ce mercredi soir, Kvicha Kvaratskhelia a donné raison à son entraîneur. Face à Aston Villa en quarts de finale aller de Ligue des champions (3-1), la recrue hivernale du PSG a réalisé une performance XXL. Ce jeudi, les avis sont unanimes sur l'ancien du Napoli, dont la rudesse pourrait faire le plus grand bien à Luis Enrique.

Recruté en janvier dernier, Kvicha Kvaratskhelia est déjà devenu indispensable. L’ailier géorgien a très vite pris place dans le secteur offensif du PSG, déjà très peuplé. Preuve d’une adaptation express, qui lui permet aujourd’hui de se montrer performant. Face à Aston Villa ce dimanche, il a inscrit un magnifique but et n’a pas lésiné ses efforts dans le domaine défensif. Pour Jérôme Alonzo, Kvaratskhelia était le chaînon manquant.

Un joueur à la Sorin débarque

« Il a deux trucs en plus, détaille Jérôme Alonzo. Il est bon dans les deux sens. Vers le but adverse, évidemment, mais également vers le sien. C’est l’un des meilleurs Parisiens sur les phases défensives, dans les replis, sur les efforts, dans sa lecture du jeu adverse. Tactiquement, il est suprêmement intelligent. 2. Dans l’attitude, il me fait penser à Juan Pablo Sorin, invaincu avec le PSG lors de la saison 2003-2004. Les grandes équipes ne possèdent pas que des artistes » a confié l’ancien portier du PSG.

« Il ne rigole pas »

Sa méchanceté et sa rudesse sont des qualités uniques dans ce PSG version Luis Enrique. Et ce n’est pas de trop selon Alonzo. « Elles ont aussi un guerrier. C’en est un et Paris n’en avait pas. Il est un peu le sale mec et je le dis avec beaucoup de sympathie. Il ne rigole pas et grâce à son comportement, il devient le chaînon manquant. Oui, il va faire franchir un palier au PSG. Sa méchanceté, son impact vont permettre à Paris d’aller plus haut. Il est toujours bon dans les grands matchs, ça n’arrive pas tout le temps quand même. Et s’il est moins bon, il aura ce côté chien » a-t-il déclaré au Parisien.