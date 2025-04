Mbappé - PSG : Le nouveau rendez-vous !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plein conflit concernant les 55M€ réclamés par Kylian Mbappé, le PSG a rendez-vous avec son ancien attaquant... au tribunal ! Et pour cause, les avocats du joueur du Real Madrid ont annoncé qu'il accepté le rendez-vous au Prud'hommes comme le réclame le club parisien.

Alors que la résolution du conflit entre Kylian Mbappé et le PSG semble très loin de son issue, les avocats du joueur ont annoncé qu'ils allaient passer à l'attaque afin d'obtenir gain de cause. Pour rappel, l'attaquant du Real Madrid réclame toujours 55M€ à son ancien club pour des salaires et prime impayés. Par conséquent, Me Frédérique Cassereau, l'une des avocates de Kylian Mbappé, donne rendez-vous au PSG au tribunal des Prud'hommes.

PSG-Mbappé, rendez-vous aux Prud'hommes

« Si le PSG veut qu’on saisisse le conseil des prud’hommes, on va le faire et on est très curieux de voir ce qu’il en sera quand le conseil découvrira les méthodes du PSG, notamment celle du loft qui consiste à mettre à l’écart, voire à humilier », assure-t-elle en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Nous allons donc saisir le conseil des prud’hommes pour obtenir indemnisation»

« Il y a aussi les méthodes de l’armée numérique, mais aussi toutes les brimades du quotidien pour forcer le joueur à signe, nous allons donc saisir le conseil des prud’hommes pour obtenir indemnisation de tous les préjudices qu’a subi Kylian Mbappé », ajoute Me Frédérique Cassereau.