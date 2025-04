PSG : «J'étais si heureux...», une déprime à 70M€ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) commence à faire son trou. Que ce soit dans le onze de départ concocté par Luis Enrique ou dans le coeur des supporters parisiens. Et pourtant, la décision de quitter le Napoli lui a beaucoup coûté comme révélé à Peter Schmeichel.

Khvicha Kvaratskhelia a pris une grande décision pendant le mercato hivernal. Après deux saisons et demi passées en Campanie au Napoli, où il a pris part au premier sacre du club napolitain en Serie A depuis 1990 en 2023. A Naples, l'international géorgien de 24 ans été aux anges, et a fait un aveu à la télévision anglaise mercredi soir.

«Ca a été difficile parce que j'aime cette ville»

Au micro de Peter Schmeichel pour CBS Sports après la victoire du PSG contre Aston Villa en 1/4 de finale de Ligue des champions (3-1), Khvicha Kvaratskhelia a reconnu avoir été particulièrement heureux au Napoli. « Comment s'est passé le changement entre le Napoli et le PSG ? Ca a été difficile parce que j'aime cette ville. J'aime ces gens, les supporters, l'équipe, les joueurs, les entraîneurs... J'étais si heureux là-bas ».

«Parfois, il faut simplement passer à l'étape suivante pour l'avenir»

« Mais c'est le football : parfois, il faut simplement passer à l'étape suivante pour l'avenir. Et je suis heureux d'être ici aujourd'hui et de jouer avec ces gars-là ». a confié Khvicha Kvaratskhelia. Et il semble qu'au vu de l'opinion publique, c'est un sentiment de joie à présent partagé par les supporters du PSG.