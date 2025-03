Mbappé : Panique au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Alors que la fin de saison approche, les prochaines semaines promettent d’être cruciales pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Encore en lice en Ligue des champions et en Coupe du Roi, le club madrilène croit aussi au titre en Liga. En fonction des résultats, Carlo Ancelotti pourrait être poussé vers la sortie.

Après avoir remporté la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale, le Real Madrid en veut plus cette saison. Le club madrilène - encore en lice en Ligue des champions, en Coupe du Roi et à 3 points du FC Barcelone en Liga - voudrait tout rafler. Kylian Mbappé et les autres stars des Merengue seront donc très attendus sur cette fin de saison.

Ancelotti bientôt viré du Real Madrid ?

Par ailleurs, ne pas remporter d’autres titres cette saison pourrait avoir des conséquences désastreuses pour un certain Carlo Ancelotti. D’après les informations de Relevo, le technicien italien pourrait être poussé ou non vers la sortie en fonction des résultats du Real Madrid. Son sort, placé entre les mains de Kylian Mbappé et des autres joueurs, l’inquièterait même s’il essayerait de s’en accommoder.

Mbappé et les autres stars attendues au tournant

Reste maintenant à voir si les joueurs du Real Madrid se transcenderont lors des prochaines semaines pour Carlo Ancelotti. La Casa Blanca a rendez-vous avec la Real Sociedad ce mardi soir pour la demi-finale retour de la Coupe du Roi, puis recevra Valence en championnat avant de se déplacer sur la pelouse d’Arsenal le 8 avril pour les quarts de finale aller de la Ligue des champions.