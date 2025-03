Mbappé : Le nouveau scandale qui ne passe pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le Real Madrid s’est imposé dans la douleur face à Leganés en championnat. Alors que le salut est venu d’un coup-franc de Kylian Mbappé pour les Madrilènes, Renato Tapia ne digère pas la décision de l’arbitre d’accorder la faute sur l’action ayant précédé le but. Une nouvelle accusation envers la relation entre les Merengue et les arbitres espagnols.

Le Real Madrid dans la douleur. Opposés à Leganés samedi soir en championnat, les partenaires de Kylian Mbappé n’avaient pas le droit à l’erreur. Si rapidement, les Merengue ont pris l’avantage grâce à un penalty litigieux mais converti par l’attaquant français, Leganés a créé la surprise en repassant rapidement devant.

Mbappé marque enfin sur coup-franc

Revenus au score par l’intermédiaire d’une belle réalisation signée Jude Bellingham, les Madrilènes auront attendu jusqu’à la 76ème minute avant de faire la différence. Le salut est venu d’un coup-franc de Kylian Mbappé, bien décalé par Fran Garcia. Si l’attaquant français a inscrit son premier coup-franc en carrière à 26 ans, Renato Tapia lui, ne décolère pas contre l’arbitrage.

« Nous n’avons pas eu de chance avec les arbitres »

« J’espère que le club fera quelque chose et suivra la dynamique de tous les clubs qui s’expriment : nous n’avons pas eu de chance avec les arbitres », a lâché le Péruvien, auteur de la faute ayant amené le troisième but du Real Madrid après la rencontre. Une déclaration pointant une fois de plus la relation entre le club espagnol et l’arbitrage...