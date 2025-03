Kylian Mbappé prépare une grosse surprise pour 2026 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a échoué au stade de la finale de la dernière Coupe du monde. Toutefois, champion du monde en 2018 en Russie, Kylian Mbappé a bel et bien l'intention de voir une troisième étoile être brodée en 2026 au terme du Mondial. C'est le discours qu'il a par ailleurs tenu devant ses coéquipiers.

Kylian Mbappé aurait pu émuler le défunt roi Pelé, vainqueur de deux Coupes du monde de suite en 1958 et 1962. Néanmoins, le champion du monde 2018 a échoué avec le reste de l'équipe de France en finale du Mondial 2022 au Qatar face à l'Argentine. Toutefois, le désormais capitaine de la sélection tricolore serait susceptible de faire comme Pelé, gagner de nouveau une Coupe du monde après un seul échec (1962 et 1970 pour le Brésilien).

Kylian Mbappé ne cache pas ses ambitions devant le vestiaire

En effet, l'équipe de France va tenter de valider son billet pour la Coupe du monde 2026 la saison prochaine. Et en cas de qualification et de succès aux Etats-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique, Kylian Mbappé signerait la même performance que Pelé. Ayant pris la parole devant le reste du vestiaire de la sélection la semaine dernière avant le quart de finale retour de la Ligue des nations (2-0 et 5-4 aux tirs au but), le capitaine des Bleus a évoqué l'objectif numéro un qu'il a en tête : une troisième étoile pour le football français.

«Le vrai objectif c’est d’être champion du monde. Mais il y a des processus pour arriver à ça»

« Les gars, juste un truc, le coach a parlé, moi je pense qu’aujourd’hui c’est une bonne soirée. C’est une bonne soirée pour le faire. On a vu la deuxième mi-temps contre eux. Je pense qu’on a vu ce qu’on pouvait faire, les ingrédients qu’on pouvait mettre. Et surtout là, on est à la maison. Comme il a dit le coach, il faut qu’on emmène tout le monde avec nous. Je pense que c’est une bonne soirée pour que tout le monde reparte avec nous. On voit qu’il y a beaucoup de trucs, les gens ils parlent… On sait quel est l’objectif de cette équipe, le vrai objectif c’est d’être champion du monde. Mais il y a des processus pour arriver à ça. Et aujourd’hui, je pense que c’est une bonne soirée pour avoir un match référence ». a assuré Kylian Mbappé au cours d'un discours devant ses coéquipiers en équipe de France.