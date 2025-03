Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo, c’est le choc

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé s’est montré sous son meilleur visage ce samedi soir. Le Français a inscrit un doublé contre Leganés et a permis au Real Madrid de s’imposer (3-2). Avec ses deux nouvelles réalisations, l’ancien du PSG a rejoint Cristiano Ronaldo dans le classement des meilleurs buteurs du club madrilène lors de leur première saison.

Malgré sa longue période d’adaptation, Kylian Mbappé a fini par faire son trou au Real Madrid. Arrivé dans la capitale espagnole l’été dernier après son départ libre du PSG, l’attaquant de 26 ans a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Et alors qu’on approche tranquillement de la fin de saison, le champion du monde 2018 a égalé une performance établie par un certain Cristiano Ronaldo.

Mbappé égale déjà Cristiano Ronaldo...

Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé a fait grimper son compteur à 33 buts avec ses deux nouvelles réalisations contre Leganés ce samedi (victoire 3-2). La star du Real Madrid a ainsi rejoint Cristiano Ronaldo, qui en avait marqué autant lors de sa première saison chez les Merengue. L’ancien du PSG n’est également plus qu’à quelques pas de Fernando Sañudo et Iván Zamorano (37 buts lors de leur première saison au Real Madrid).

... et marque les esprits au Real Madrid !

Grâce à ses buts, Kylian Mbappé permet également de rapporter des points au Real Madrid. Comme le souligne le média espagnol, 18 sur les 63 glanés sont le résultat direct des réalisations du capitaine des Bleus. C’est le plus grand nombre en Liga, et cela en impressionnerait plus d’un. Après seulement une saison, Kylian Mbappé est déjà en train de marquer les esprits au Real Madrid.