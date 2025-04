Mbappé l'a transformé, le PSG se régale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En quittant le PSG l’été dernier, Kylian Mbappé a laissé davantage d’opportunités à certains joueurs de se démarquer. Meilleur buteur européen sur l’année 2025, Ousmane Dembélé s’impose comme le nouveau leader offensif du club parisien. Pour Marcel Desailly cela ne fait aucun doute, le départ de Mbappé vers le Real Madrid a fait du bien au numéro 10 parisien.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé s’en est allé. Le phénomène français a décidé de poursuivre son histoire au Real Madrid, alors que de son côté, le club parisien poursuit son bonhomme de chemin en misant plus que jamais sur le collectif. Néanmoins, cela n’empêche pas certaines individualités de se démarquer au sein du système mis en place par Luis Enrique. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, qui marche sur l’eau en 2025.

Dembélé, une «merveille» selon Luis Enrique

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de son numéro 10 : « Nous avons tellement parlé de Dembélé. Je parlais l’an dernier de la merveille qu’il était pour moi, sans les chiffres qu’il a actuellement. N’importe quel supporter serait prêt à payer son billet pour le voir jouer. Il a une capacité à tirer des deux pieds, il y a ses feintes aussi… C’est un joueur qui joue à merveille, c’est une très belle évolution d’un joueur qui était déjà très fort. »

Le départ de Mbappé a aidé Dembélé au PSG ?

Pour Marcel Desailly, Ousmane Dembélé profite également du départ de Kylian Mbappé du PSG : « Dembélé plus confiant ? Certainement, avec le départ de Mbappé, son repositionnement, mais aussi cette concentration, cette idée de devenir un killer (tueur, ndlr), grâce à la position dans laquelle on l’a mis, et puis les petits inconvénients avec Luis Enrique qui l’ont piqué dans son amour propre. Enfin, c’est le talent qui fait le reste », a lâché l’ancien défenseur central au micro de BeIN Sports ce samedi.