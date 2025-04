OM - De Zerbi : La presse italienne annonce un coup de théâtre

Axel Cornic

En pleine crise à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi est annoncé proche d’un possible départ, ce qui serait une véritable catastrophe pour le projet de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Mais les dirigeants marseillais peuvent respirer, puisque ces dernières heures les choses semblent avoir beaucoup bougé du côté de l’AC Milan.

Sera-t-il encore là la saison prochaine ? Alors que l’OM se bat pour une qualification en Ligue des Champions, avec un match très important ce dimanche contre le TFC, les doutes entourent l’avenir de Roberto De Zerbi. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’Italien est annoncé dans le viseur de l’AC Milan, club pour lequel il a un attachement tout particulier.

De Zerbi à Milan

Après Paulo Fonseca et Sérgio Conceição, les dirigeants rossoneri souhaiterait changer une nouvelle fois d’entraineur et le casting est lancé pour la saison prochaine. Roberto De Zerbi semble avoir une belle cote, surtout parce qu’il serait l’un des favoris de Fabio Paratici, l’ancien de la Juventus et de Tottenham qui est annoncé pour occuper le poste de directeur sportif à l’AC Milan.

Paratici plus vraiment une priorité ?

Il y aurait toutefois eu un rebondissement important ces dernières heures ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Paratici ne serait désormais plus la priorité des Milanais pour le poste de directeur sportif. Il s’éloignerait même de plus en plus et avec lui, la piste menant à l’actuel entraineur de l’OM. C’est désormais Igli Tare, ancien de la Lazio, qui serait le nouveau favori.