Un Marseillais débarque à Paris pour un gros projet !

Alors que la Kings League France débute ce dimanche à Paris, Clément Goguey, passé par l'Olympique de Marseille, fera partie de l’aventure avec l'équipe Generation 7 dirigée par le Youtuber Michou. Le milieu de terrain de 27 ans est déterminé à briller, lui qui fut choisi en premier lors de la draft.

Après la Kings World Cup Clubs, place à la Kings League France ! Ce dimanche débutera la première édition tricolore de la compétition de football à sept lancée par Gerard Piqué réunissant dans un championnat huit équipes dirigées par des streamers ou des personnalités du football, avant une phase de play-offs pour déterminer le vainqueur. Le Youtubeur Michou est à la tête de l’équipe Generation 7, avec notamment dans ses rangs un certain Clément Goguey.

De l’OM à la Kings League France

Un nom connu de certains supporters de l’OM puisque le milieu de terrain aujourd’hui âgé de 27 ans a passé quinze années au club phocéen. « De mes 3 ans et demi jusqu’à mes 18 ans, j’ai joué à l’OM, du centre de formation à l’équipe réserve, en étant un peu au contact des pros, a confié le joueur à RMC. Ensuite, je suis parti en National à Marseille-Consolat, puis j’ai signé pro au Gazélec Ajaccio, qui venait de descendre de Ligue 2. Après, je suis revenu au Aubagne FC en National 2 et vu que c’était un peu instable au niveau extra-sportif, j’ai eu envie de reprendre mes études de kinésithérapie il y a deux ans. Je me suis inscrit dans une école en Suisse. J’ai mis un peu de côté le football pour m’y consacrer et j’ai repris une licence à l’AS Géménosienne (Bouches-du-Rhône) en Régional 1. »

« L’OM ? C’était un rêve pour moi »

Prêt pour ce nouveau défi qui l’attend à Paris, Clément Goguey s’est remémoré ses souvenirs du côté de Marseille. « J’ai toujours été supporter de l’OM. Mon père m’emmenait au stade Vélodrome très jeune. C’était une chance de jouer là-bas, d’être au centre de formation, de signer mon premier contrat aspirant à 15 ans et de pouvoir m’entraîner plus tard avec les pros. C’était un rêve pour moi, se souvient le milieu. Je suis de la génération 1997, j’ai évolué longtemps avec Maxime Lopez (Paris FC) et Lucas Perrin (prêté par Hambourg au Cercle Bruges). J’ai joué aussi deux-trois ans avec Boubacar Kamara. Il était défenseur central avant de passer au milieu. Il lisait très bien le jeu, il était déjà calme et très propre techniquement. On habitait juste à côté. Sa mère travaillait dans mon école primaire. Je connaissais aussi ses petits frères, qui jouaient un peu au foot. »

Clément Goguey est désormais déterminé à briller avec l’équipe de Michou : « J’avais hâte de voir le niveau de chacun et j’étais agréablement surpris. On a une équipe assez jeune, qui n’a pas peur des s’exprimer, avec des profils complémentaires. Michou a une grande partie des joueurs qu’il avait ciblé avec son staff lors des essais. Pour l’instant, c’est très bien ce qu’on voit à l’entraînement. Après, c’est un format qui change beaucoup du foot à onze, il faut s’adapter, avec un délai assez court entre la draft et les premiers matchs. Notre ambition, c’est d’essayer de gagner tous les matchs. Je pense qu’on a une équipe pour viser le haut de tableau. On est tous très motivés. Aucune équipe ne me fait peur parmi nos adversaires ».