«Tensions» avec De Zerbi, l’OM confirme !

Après avoir concédé une troisième défaite consécutive samedi dernier à Reims (3-1), la semaine a été tendue à l’OM. Remonté contre le comportement de ses joueurs, Roberto De Zerbi a pris ses distances et cela aurait provoqué un début de mutinerie. En haut lieu, on confirme des tensions en interne, tout en assurant que tout le monde est « dans le même bateau ».

« Aujourd’hui, je suis très heureux d’être l’entraîneur de Marseille, parce que j’adore les polémiques ! » Roberto De Zerbi n’a pas fait dans la langue de bois au moment de se présenter en conférence de presse vendredi en début d’après-midi. L’entraîneur de l’OM n’a pas été surpris quand il a vu les révélations de L’Équipe, faisant état d’un début de mutinerie de ses joueurs.

« Je savais que ça allait sortir »

« Je savais que ça allait sortir et je sais sûrement qui vous raconte les choses, je connais les sources », a déclaré Roberto De Zerbi. « Si j’avais pensé à ne pas le faire sortir, j’aurais pu travailler de manière traditionnelle, sans rien risquer. » Au sein de l’OM, on ne nie pas dans des tensions entre les joueurs et leur entraîneur, mais on assure que tout le monde est « dans le même bateau », comme le rapporte La Provence.

« Il y a eu des tensions, oui, mais ça fait partie de la thérapie »

« De Zerbi ne voulait pas entraîner les joueurs, ceux-ci, notamment ceux qui sont venus pour lui, lui ont demandé des explications. L’entraîneur a voulu les provoquer, il cherchait une réaction et tout le monde a joué son rôle dans cette histoire. Il y a eu des tensions, oui, mais ça fait partie de la thérapie », explique-t-on dans les hautes sphères de l’OM. Reste à savoir si cette méthode de management portera ses fruits et mettra fin à la série de trois défaites consécutives des Olympiens, qui reçoivent Toulouse dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1.