Mbappé - Booba : Le clash continue !

Depuis plusieurs années déjà, le rappeur Booba a Kylian Mbappé dans le viseur. Après avoir qualifié l’attaquant français de « surcoté » dans son dernier album, l’artiste des Hauts-de-Seine a récidivé ce dimanche en se moquant de la célébration du numéro 9 du Real Madrid après son but inscrit face au FC Barcelone samedi soir.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé dans la tourmente. Après avoir vécu un terrible moment la semaine dernière avec l’élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, le club madrilène avait l’occasion de se consoler ce samedi soir avec la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone.

Le Real Madrid et Mbappé ont chuté

Malgré un très beau but inscrit sur coup-franc par Kylian Mbappé, le Real Madrid a été battu par son grand rival, avec un magnifique but en fin de rencontre signé Jules Koundé. Distancés en championnat, les hommes de Carlo Ancelotti pourraient donc ne remporter aucun trophée majeur cette saison. L’attaquant français lui, a une nouvelle fois été raillé par de nombreux internautes malgré son but, et notamment par le rappeur Booba.

Booba se paie (encore) l’attaquant français

L’artiste des Hauts-de-Seine, qui avait déjà chargé Mbappé sur son titre « Abidal » issu de son dernier album, ne lâche plus la star de 26 ans. Ce dimanche sur X, Booba s’est moqué de la célébration de Kylian Mbappé après son but contre Barcelone, dans laquelle ce dernier trébuche après avoir glissé sur les genoux, le tout accompagné d’un petit message : « Quelle misère ».