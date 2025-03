Booba - PSG  : La balle perdue pour Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau

Le pressing de Booba sur Kylian Mbappé est assez appuyé depuis l’hiver 2024 et la sortie de son album Ad vitam æternam. Surcoté, pas reconnaissant envers ses racines algériennes, tortue ninja… Les critiques du rappeur de Boulogne fusent tant sur les réseaux sociaux qu’en interview. En se servant d’une dédicace de Désiré Doué, joueur du PSG, Booba a remis une pièce dans la machine sur X.

Il y a plus d’un an déjà, en février 2024 par le biais du son Abidal issu de son album Ad vitam æternam, Booba glissait un premier pique à Kylian Mbappé en le qualifiant de « surcoté ». Par la suite, le rappeur de Boulogne ne s’est pas fait prier pour faire perdurer le clash et notamment lors de ses déboires sportifs au Real Madrid pendant la première partie de saison sur ses réseaux sociaux.

Booba en clash avec Mbappé depuis un an !

Pour Hyconiq dans le cadre de l’émission CKO en décembre dernier, Booba expliquait son réel problème avec Kylian Mbappé, à savoir un manque de reconnaissance envers ses racines algériennes selon lui ainsi que le fait qu'il ne se soit pas érigé en étendard de la banlieue. « Je vais te dire pourquoi je ne l’aime pas. Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. Qu’il allait représenter ses racines africaines : camerounaises et algériennes. J’avais trop d’attentes. Mais rien du tout, il n’est même pas allé en Algérie… C’est pour ça que je l’aime pas, tout simplement. C’est inadmissible. C’est comme si moi je ne représentais pas le Sénégal ».

«Fuck la tortue ninja»

Ces dernières heures, plusieurs joueurs du PSG ont répondu à Baloo pour Snipes à l’instar de Presnel Kimpembe et de Désiré Doué. Sa question était simple : « C’est quoi le son que tu mets dans les vestiaires en ce moment ? ». Le dernier buteur du Paris Saint-Germain lors de la séance de tirs au but contre Liverpool mardi soir en 1/8ème de finale de Ligue des champions a fait une dédicace à Booba et SDM, auteurs et interprètes de Dolce Camara. « J’ai un son, quand je dois partir à la guerre : c’est Dolce Camara ». Flatté, Booba a publié cette vidéo sur son compte personnel X en ne manquant pas d’adresser un nouveau tacle déguisé à Kylian Mbappé « Fuck la tortue ninja, Ici c’est Paris » en hashtag. Mbappé appréciera...