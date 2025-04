Marie Portolano - Pierre Ménès : «Tu as des preuves conna** ?», le réglement de comptes après le scandale !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au commencement du printemps 2021, un documentaire dénonçant certains comportements déplacés dans le monde du journalisme envers les femmes de la profession étaient dénoncés par certaines dont Marie Portolano. Pierre Ménès, alors consultant pour Canal+, était pris pour cible. Quatre ans plus tard, un internaute sur X a détérré cette affaire, engendrant le courroux de Ménès.

Sur les antennes de Canal+, Marie Portolano diffusait son documentaire le 21 mars 2021 intitulé : Je ne suis une sal*pe, je suis une journaliste. L'ancienne intervenante du Canal Football Club témoignait, au même titre qu'Isabelle Moreau et de Francesca Antoniotti, de comportements sexuellement déplacés de la part de Pierre Ménès à leurs égards.

«Et toi tu mérites quoi avec ce que tu as fait à Madame Portolano ?»

Depuis, celui qui était alors consultant chez Canal+ n'est plus lié à la chaîne cryptée et n'est plus sous le feu des projecteurs. C'est sur YouTube et sa chaîne Pierrot Le Foot que Pierre Ménès s'exprime de manière quasi quotidienne sur l'actualité du ballon rond depuis de longs mois, mais également sur son compte X. Ce dimanche, il a d'ailleurs poussé un coup de gueule sur la sanction disciplinaire qui devrait être infligée à Antonio Rüdiger pour avoir lancé un projectile en direction de l'arbitre central de la finale de la Coupe du roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone samedi soir (2-3). De quoi réveiller un internaute qui lui a jeté à la figure son histoire avec Marie Portolano.

« Ah le Ménès est de retour. Et toi tu mérites quoi avec ce que tu as fait à Madame Portolano ? Avant de donner des leçons aux autres, balayes devant ta porte parce que tu mérites pire que le Real. Je serais toi, je fermerais ma bouche et je me cacherais vulgaire personnage ».

«Je te demande une preuve. J’attends sinon ferme ta gueule»

Il n'en fallait pas plus pour le faire sortir de ses gonds. « Tu as des preuves conna** ? Parce que si tu en as n’hésite pas ça fait 8 ans qu’ils en cherchent. Je te demande une preuve. J’attends sinon ferme ta gueule ». a conclu Pierre Ménès en réponse à l'internaute en question sur X. Une piqûre de rappel dont l'ancien consultant de Canal+ se serait bien passé.