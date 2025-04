F1 - Transfert : Verstappen a conclu un accord «secret» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que son avenir a été un peu remis en question à la suite des performances douteuses de Red Bull au milieu de la saison dernière, Max Verstappen vient d'entamer sa 10ème saison avec l'écurie autrichienne. Mais l'équipe qui dominait largement les débats les saisons précédentes est en train de voir le scénario s'inverser, puisque c'est McLaren qui semble prendre le lead désormais. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, le Néerlandais pourrait activer une clause de performance pour rejoindre une nouvelle écurie.

Deuxième du classement des pilotes après les deux premières courses de la saison derrière Lando Norris, Max Verstappen réalise un début d'année satisfaisant mais on sent bien que les rôles se sont inversés. Si jamais la situation devait empirer chez Red Bull, l'avenir du Néerlandais n'est pas du tout assuré puisqu'il aurait conclu un accord pour quitter les lieux. Helmut Marko, le conseiller emblématique de Red Bull, en a révélé plus sur les conditions de cet accord.

Red Bull est sur le fil

Pas dans le rythme de McLaren pour le moment en ce début de saison, Red Bull tient bon grâce au niveau de pilotage de Max Verstappen. Mais si le Néerlandais ne parvenait pas à suivre cette cadence à longueur de temps, il pourrait prendre la décision d'activer cette fameuse clause de performance. « Nous devons rendre la RB21 plus compétitive. Mais pour l’instant, aucune clause ne peut entrer en vigueur. Oui, s’il finit 1er ou 2e, il doit rester. Tout cela est évidemment secret » dévoile Helmut Marko d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Verstappen approché par d'autres équipes

Depuis des mois, les rumeurs sur l'intérêt de plusieurs équipes pour Max Verstappen n'ont pas cessé de fuser dans le paddock de Formule 1. Chez Red Bull en tout cas, l'objectif est clair. « S'il est proche d'autres équipes ? Pour le moment, j’espère que ce n’est certainement pas le cas. Nous voulons remporter ce cinquième titre, et toute l’équipe est concentrée là-dessus » assure Helmut Marko.