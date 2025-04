«Mission impossible» pour Mbappé, c'est le drame ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après n'avoir connu que l'échec en Ligue des champions avec le PSG, Kylian Mbappé a troqué la tunique parisienne pour celle du Real Madrid, vainqueur à 15 reprises de la plus prestigieuse des compétitions européennes pendant le dernier mercato. Néanmoins, un problème récurrent au Paris Saint-Germain l'a suivi selon le journaliste Julien Laurens.

Kylian Mbappé a passé sept saisons au PSG dont plusieurs avec Neymar et Lionel Messi. Un problème d'équilibre était souligné par les observateurs en raison du travail défensif très léger des trois anciens attaquants du club parisien. Même lorsqu'il était le seul rescapé du trio de la MNM lors de l'exercice précédant au Paris Saint-Germain, Mbappé a été recadré à plusieurs reprises par Luis Enrique, l'entraîneur assurant à Movistar+ qu'il ne serait pas venu au club si Lionel Messi et Neymar étaient restés.

«C'est mission impossible avec ce quatuor offensif de faire une vraie équipe»

Parti au Real Madrid où il forme les Quatre Fantastiques avec Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo Goes, Kylian Mbappé ne devrait pas vraiment connaître le succès au à la Casa Blanca dans cette configuration selon Julien Laurens. « Je pense que c'est mission impossible avec ce quatuor offensif de faire une vraie équipe. C'est compliqué, même pour Xabi Alonso ou pour n'importe qui, ce serait très compliqué ».

«La même problématique qu'au PSG avec Messi, Neymar et Kylian»

« Possible avec de meilleurs défenseurs ? Et encore. Tu ne peux pas défendre à 8 de toute façon, ce n'est plus possible. La même problématique qu'au PSG avec Messi, Neymar et Kylian (ndlr Mbappé), c'est la même chose ». a conclu le journaliste sur les ondes de RMC pour Génération After lundi soir.