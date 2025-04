Greenwood, le geste surréaliste !

La rédaction

Mason Greenwood a offert une victoire précieuse à l’OM contre Toulouse (3-2) en inscrivant un but spectaculaire, estimé à seulement 0,01 % de chance de réussite selon les expected goals. Avec 16 buts cette saison, l’attaquant anglais confirme son statut de leader offensif et conforte sa deuxième place du classement des buteurs derrière Ousmane Dembélé.

Après une crise aussi bien sur le terrain qu’en dehors, l’OM devait impérativement se relancer face à Toulouse ce dimanche. Mission accomplie pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui se sont imposés 3 buts à 2 grâce à un but contre son camp toulousain, une superbe volée d’Adrien Rabiot, et une réalisation magnifique de Mason Greenwood.

Une frappe inespérée

Le meilleur buteur de l’OM a inscrit le but du 2-1, permettant aux siens de prendre l’avantage. Une frappe qui semblait pourtant vouée à l’échec : selon La Provence, sa probabilité de réussite, selon les expected goals, était de seulement 0,01 %.

Le show Greenwood

Après plus d’un mois de disette — son dernier but remontait au 2 mars face au FC Nantes — Mason Greenwood a retrouvé le chemin des filets. L'attaquant de l'OM totalise désormais 16 buts en Ligue 1, accompagnés de 3 passes décisives, et grimpe à la deuxième place du classement des buteurs, juste derrière Ousmane Dembélé.