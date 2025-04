Pogba : Son grand retour est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison touche à sa fin et Paul Pogba reste sans club. Depuis la fin de sa suspension pour dopage, le milieu de terrain s'entretient physiquement à Miami en compagnie d'un préparateur physique. Pour Robert Pirès, champion du monde en 1998, son retour est imminent. Reste désormais à savoir où.

Toujours sans club malgré la fin de sa suspension pour dopage le 11 mars dernier, Paul Pogba ne se presse pas. Pour l’un de ses derniers défis de sa carrière, le milieu de terrain s’efforce de ne pas faire le mauvais choix. Surtout lorsque l’on sait que la Coupe du monde 2026 reste l’un de ses objectifs prioritaires. Alors malgré plusieurs propositions, le champion du monde 2018 joue la montre.

Pogba laisse planer le doute

« Jamais je n'aurais imaginé me retrouver libre à cette période-là de la saison. Je n'ai jamais vécu de transfert comme ça. Aujourd'hui, il y a des propositions. Qui viennent d'un peu partout. D'Europe ? D'un peu partout. Je veux voir ce qui me convient le mieux. Parce que je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante. C'est une décision que je vais prendre le temps de soupeser » a confié Pogba au cours d’un entretien accordé à GQ.

Pirès annonce son retour prochain

Mais pour ceux qui le connaissent, le retour de Pogba au plus haut niveau ne fait pas le moindre doute. Champion du monde 2018, Robert Pirès estime que le joueur n’a pas perdu de sa classe malgré une absence de près de deux ans. « Je pense qu'il va revenir. Je le connais un petit peu, il a cette abnégation de revenir à un certain niveau. Et puis surtout, techniquement, c'est le meilleur » a confié l’ancien international tricolore durant Téléfoot. Selon l’émission, Karim Benzema serait aussi convaincu par les qualités de Pogba puisqu’il tenterait de l’amener en Arabie Saoudite la saison prochaine.