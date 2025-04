OM - De Zerbi : Il annonce sa prochaine destination !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ces dernières heures auront été tendues entre l’OM, son vestiaire, et l’entraîneur Roberto De Zerbi. Ce dernier, qui a puni ses joueurs après la défaite face à Reims, est régulièrement annoncé sur le départ. D’ailleurs, un journaliste italien a confirmé que l’entraîneur marseillais était le favori pour coacher à l’AC Milan la saison prochaine.

L’OM se relance. Ce dimanche soir, les Phocéens se sont imposés dans un match spectaculaire face à Toulouse au Vélodrome (3-2), et ont ainsi récupéré leur deuxième place du classement. De quoi potentiellement relancer un esprit d’équipe à Marseille, alors que la semaine aura été très tendue avec Roberto De Zerbi.

Retour en Italie pour Roberto De Zerbi ?

Car après la défaite à Reims la semaine dernière, le technicien italien a puni ses joueurs en le faisant dormir à la Commanderie. Si des tensions existent à l’OM, l’avenir de Roberto De Zerbi fait également couler beaucoup d’encre. En effet, son nom est régulièrement cité en Italie, notamment du côté de l’AC Milan qui recherche un coach pour la saison prochaine. Journaliste pour la Gazzetta Dello Sport, Marco Guidi s’est exprimé sur la possible arrivée de De Zerbi chez les Rossoneri.

« Il reviendra un jour en Italie et il est fasciné par l’idée d’entraîner l’AC Milan »

« Le nom et le visage de Roberto De Zerbi ont fait la une de la Gazzetta dello Sport parce que c’est l’un des candidats pour entraîner l’AC Milan, surtout si Fabio Paratici est nommé directeur sportif de l’AC Milan. On verra le dénouement, il y a d’autres options comme Allegri, Conte ou d’autres entraîneurs réputés, mais Roberto De Zerbi est un entraîneur qui plaît ici. Il reviendra un jour en Italie et il est fasciné par l’idée d’entraîner l’AC Milan. Il a un contrat à Marseille qui peut freiner son arrivée, mais il a été formé à l’AC Milan comme joueur. Pour lui l’AC Milan ça restera toujours spécial. S’il en a la possibilité, je pense qu’il la saisira », a confié ce dernier auprès du Canal Football Club.