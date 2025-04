F1 - Red Bull : Verstappen dénonce un «problème» fatal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième du classement après les deux premières courses de la saison, Max Verstappen n'est plus aussi dominateur que les années précédentes. Le pilote néerlandais voit ses concurrents être à sa hauteur, voire en meilleure forme ; et chez Red Bull, on a du mal à trouver les solutions pour traverser cette mauvaise passe. Le quadruple champion du monde voit l'écart se creuser avec McLaren et forcément, ce n'est pas une bonne nouvelle.

Après deux courses, Max Verstappen a vu son coéquipier changer puisque Red Bull a pris la direction d'appeler Yuki Tsunoda à la rescousse pour remplacer Liam Lawson. La deuxième voiture de l'écurie autrichienne a de grandes difficultés à exister depuis un moment maintenant et le Néerlandais ne cesse d'alerter son équipe sur les problèmes techniques.

Red Bull encore en galère

Depuis le milieu de la saison dernière, Red Bull a largement ralenti la cadence et ne semble plus être la meilleure écurie du monde. Max Verstappen n'arrive plus à dominer les courses et c'est McLaren qui a les choses en main. « Parfois, il n’est pas nécessaire de tout partager en public. Je pense que notre principal problème est que notre voiture n’est pas là où nous le voudrions. Tout le monde le sait aussi au sein de l’équipe et c’est sur cela que je me concentre, pour être honnête. Parce que dès que la voiture sera plus compétitive et plus maniable en général, alors je pense que même dans la deuxième voiture, cela viendra à toi de toute façon un peu plus naturellement. Certains circuits sont plus contraignants que d’autres. Certains problèmes sont plus faciles à résoudre que d’autres. Tout le monde fait de son mieux pour rendre la voiture plus rapide » assure le Néerlandais dans des propos rapportés par F1-Only.

McLaren a déjà trop d'avance

Au niveau des chronomètres, c'est pour le moment McLaren qui domine les débats depuis le début de la saison. Lando Norris et Oscar Piastri ont d'ailleurs gagné les deux premières courses et ils semblent bien partis pour réaliser une grande saison. « Chaque piste est un peu différente, mais pour le moment, McLaren est assez confortablement en tête. Il ne faut jamais dire jamais. Nous arrivons à chaque course en essayant de tirer le meilleur parti de la voiture, mais pour le moment, je ne pense pas que même en optimisant nos performances, cela suffira. Mais nous continuons à travailler. Nous essayons d’avoir les performances cette année encore, mais si ce sera suffisant pour battre McLaren, c’est très difficile à dire, car les autres s’améliorent également » poursuit Max Verstappen.