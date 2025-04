«Il est passé par la cuisine», l’improbable fuite d’une star du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui en Géorgie, Mamadou Sakho avait débuté sa carrière sous le maillot du PSG. Formé au sein du club de la capitale, le titi parisien y a passé de très belles années. A Paris, Sakho a pu jouer avec de grandes stars, à l’instar notamment de David Beckham. Une anecdote a d’ailleurs été raconté par le défenseur français sur comment la star britannique avait réussi à échapper aux journalistes… pour un barbecue.

Avant même les arrivées de Neymar ou Lionel Messi, le PSG avait réussi à faire venir d’autres superstars du football. Ça avait été le cas en janvier 2013 avec David Beckham. A la surprise générale, la légende anglaise a décidé de passer les derniers mois de sa carrière avec le club de la capitale. Et même si Beckham n’est resté que quelques mois au PSG, il a tout fait pour s’intégrer à l’effectif parisien.

« Un jour, Beckham a fait quelque chose qui nous a surpris »

Mamadou Sakho était au PSG quand David Beckham est arrivé. Pour le Obi One Podcast, il a ainsi raconté les efforts de l’Anglais pour s’intégrer, ayant fait d’efforts exceptionnels notamment pour participer à un barbecue avec le reste de l’équipe. « Un jour, Beckham a fait quelque chose qui nous a surpris. C’était significatif de son caractère et de son humilité. On a fait un barbecue chez un joueur et lui était dans un grand hôtel avec tous les journalistes. Donc il a réussi à passer par la cuisine, prendre un taxi et venir pour manger avec nous. On lui a demandé comment il a fait pour s’échapper. Il a expliqué et on a rigolé. Il est resté 2 heures avec nous, avec toutes les familles. J’ai dit wow. Tu vois certaines personnes à la télé, elles ont l’air intouchables mais derrière, elles sont vraiment humaines », a révélé Beckham, qui a réussi à prendre la fuite avec succès.

« C’était la première fois de ma vie… »

Mamadou Sakho en avait des choses à dires sur David Beckham et ce qu’il a vu avec l’Anglais au PSG. L’ancien Parisien a ainsi également raconté : « Quand Monsieur Beckham, je l’appelle Monsieur Beckham, est venu, c’était une bonne expérience, une nouvelle étape pour le club. Et c’était la première fois de ma vie que je voyais peut-être 20 filles qui l’attendaient, il marchait et les filles pleuraient. C’était fou, je le jure. Il a mis le club à un autre niveau en terme d’image. Tout le monde regardait le PSG, mais je pense que c’était aussi une stratégie du club pour essayer d’amener une superstar. (…) C’est une histoire folle, je l’ai vu de mes yeux. C’était une superstar. Les gens étaient fous pour lui ».