Rabiot : Le PSG sanctionné, le coup de gueule !

À l’occasion de son retour au Parc des Princes sous les couleurs de l’OM, Adrien Rabiot a eu droit à un accueil houleux contre le PSG le 16 mars derniers. Des banderoles insultantes ont été déployées, et la commission de discipline a décidé de sanctionner le club de la capitale en fermant la tribune Auteuil pour un match. Jérôme Rothen ne valide d’ailleurs pas du tout la peine.

Parti libre du PSG en mauvais termes en 2019, Adrien Rabiot a fait son retour en Ligue 1 en signant à l’OM cette saison. Naturellement, cette trahison n’est pas du tout passée auprès des supporters parisiens, qui l’ont bien fait savoir à l’occasion du Classique le 16 mars dernier. Pour son retour au Parc des Princes, Adrien Rabiot a eu droit à des banderoles insultantes contre lui et sa famille. Résultat, la commission de discipline a condamné le PSG à une fermeture partielle de la tribune Auteuil ainsi qu’à 20 000€ d’amende. Jérôme Rothen s’est néanmoins révolté contre cette sanction, puisqu’il aurait préféré en voir une autre être infligée aux Rouge-et-Bleu.

«Ils sont allés trop loin»

« La sanction contre le PSG ? La seule chose que je constate, c’est que le virage s’est mis en faute. Ils sont allés trop loin. Ça a choqué les personnes ciblées - que ça soit la maman d'Adrien Rabiot ou Adrien Rabiot. Le match n'a pas été arrêté, il y a juste eu des alertes de temps en temps de la part du speaker, du 4e arbitre qui est venu plusieurs fois au bord de touche pour rappeler qu’il y avait des choses qui ne se faisaient pas dans les discours, qu’il fallait cesser ce genre de chant et ce genre de banderole. La commission de discipline a sanctionné en fermant le virage Auteuil sur un match... » a d’abord lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

«Tout le monde n'est pas responsable des banderoles»

« Moi je préfère qu'il y ait d'autres sanctions que celle-là. Fermer une tribune, tout le monde n'est pas responsable des banderoles, tout le monde n'est pas responsable des chants. Il y a dans les groupes de supporters, d'autant plus au Paris-Saint-Germain, qui font les tifos, il y en a d'autres qui sont là juste pour tirer les banderoles et qui ne savent même pas ce qu'il y a dessus pour la plupart. Donc sanctionner collectivement... En France, il y a eu de la violence dans les stades, on ferme les tribunes, on ferme le stade. Il y a des contextes en effet où c'est beaucoup plus facile pour la commission de discipline de tirer la sonnette d'alarme et de sanctionner sévèrement » a-t-il ajouté.