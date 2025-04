PSG-OM : «C’est scandaleux », le coup de gueule en direct de Véronique Rabiot !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 16 mars dernier, le Classique entre le PSG et l’OM avait viré au scandale suite à l’affaire des banderoles insultantes contre Adrien Rabiot et sa mère. L’affaire est passée devant la commission de discipline de la LFP et la sanction est tombée ces dernières heures. Véronique Rabiot a tenu à réagir et c’est un nouveau scandale qui est dénoncé.

Le PSG connait désormais sa sanction suite aux banderoles déployées au Parc des Princes pour insulter Adrien Rabiot et sa mère. La commission de discipline de la LFP a donc tranché et le club de la capitale a écopé d'un huis clos partiel pour un match de la tribune Auteuil. A noter que cette sanction prendra effet mardi prochain pour le PSG, ce qui laissera le club de la capitale tranquille pour célébrer possiblement son titre ce week-end.

« Bien sûr, on laisse ce week-end au PSG pour fêter le titre »

La sanction aura donc finalement clémente pour le PSG. De quoi agacer la mère d’Adrien Rabiot. Contactée par L’Equipe de Greg ce jeudi, Véronique Rabiot a réagi, lâchant : « Merci de m’avoir contactée pour me donner l’occasion de m’exprimer à nouveau. Mon sentiment, c’est scandaleux. Pour des faits qui se sont produits le 16 mars, il y a une sanction qui tombe le 19 avril, parce que bien sûr, on laisse ce week-end au PSG pour fêter le titre, alors que pour tous les autres clubs, les sanctions sont immédiates. Pour le PSG, elles ne sont pas immédiates. Il y a toujours un délai pour l’application des peines ? Non, non. La commission de discipline, pour quasiment tous les clubs, c’est marqué la sanction prend effet immédiatement ».

« Il y a une justice à deux vitesses »

Remontée, la mère d’Adrien Rabiot a ensuite ajouté : « Il y a une justice à deux vitesses. Cette sanction là n’est aucunement dissuasive. Ce n’est pas avec des sanctions comme ça qu’on va dissuader les gens de mettre des banderoles et d’insulter. C’est évident. Et puis finalement, on pense que ce n’est pas si grave, on les laisse fêter le titre. Pourquoi elle n’est pas immédiate la sanction ? Parce que là ils ont le titre à fêter, alors on ne va pas les embêter ».