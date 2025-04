OM : Départ de Rabiot, c’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la qualification pour la prochaine Ligue des champions est loin d'être actée pour l'OM, cela pourrait bien avoir une incidence sur l'avenir d'Adrien Rabiot. Et pour cause, comme le confirme Eric Di Meco, l'ancien milieu de terrain du PSG devrait bien partir en cas de non qualification pour la C1.

Samedi, l'OM a chuté à Reims (1-3), laissant ainsi la place de dauphin du PSG à l'AS Monaco. Une situation inquiétante d'autant plus que l'OGC Nice, Strasbourg ou encore l'OL et LOSC sont également menaçants. Par conséquent, une non-qualification pour la Ligue des champions n'est plus une utopie, ce qui inquiète Adrien Rabiot qui n'avait pas manqué de pousser un gros coup de gueule.

Le coup de gueule de Rabiot

« J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, pas envie de jouer l’Europe, de se battre pour connaître ça. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire », confiait-il après la défaite de l'OM à Reims.

«Si le club ne va pas en Ligue des champions, il va partir»

Et pour Eric Di Meco, le signal est très clair, sans Ligue des champions, Adrien Rabiot quittera l'OM. « Mais il sait très bien que si le club ne va pas en Ligue des champions, il va partir. Il dit juste: "Les gars. Moi, la Ligue des champions la saison prochaine, je vais la faire. On a une chance incroyable de pouvoir la jouer ici et vous ne faites pas l’effort !" Tu peux dire ça sans avoir fait un bon match. Sauf que dans l’état d’esprit, il est là », assure l'ancien Marseillais au micro de RMC.