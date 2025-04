«Rabiot va partir», l’OM menacé en direct !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier libre après la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot est rapidement devenu un pilier de l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. Avec la qualification en Ligue des Champions désormais en danger, l’international français pourrait toutefois partir après seulement une saison.

La fin de saison s’annonce bouillante à Marseille. Avec la défaite face au Stade de Reims (3-1), la troisième en trois matchs, l’OM a perdu la deuxième place et la troisième pourrait également lui échapper dans les prochaines semaines. De quoi tout remettre en question, avec l’objectif de la Ligue des Champions qui pourrait bien s’éloigner dans les prochaines semaines...

Le coup de gueule de Rabiot

Il y a certains joueurs qui ont manifesté leur colère face à cette situation délicate et c’est le cas d’Adrien Rabiot, qui n’a pas hésité à tacler ses propres coéquipiers. « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, pas envie de jouer l’Europe, de se battre pour connaître ça. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire » a déclaré le milieu de terrain de 29 ans, juste après la défaire de l’OM contre le Stade de Reims lors de la dernière journée de Ligue 1.

« Il a envie que l’OM fasse la Ligue des Champions pour rester là, mais si elle n’est pas là, il va partir ! »

Cette colère pourrait s’expliquer par l’importance d’une qualification de la Ligue des Champions dans son avenir à l’OM ! En effet, Éric Di Meco a mis en garde son ancien club concernant un possible départ de l’international français en fin de saison, sans la plus prestigieuse compétition européenne. « Rabiot a joué à Paris et à la Juve. Il a envie que l’OM fasse la Ligue des Champions pour rester là, mais si elle n’est pas là, il va partir ! » a lancé ce mardi l’ancien défenseur marseillais, au micro de RMC Sport.