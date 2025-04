Rabiot : Il annonce son départ de l'OM en direct ?

Axel Cornic

Le recrutement d’Adrien Rabiot a été l’un des points forts du dernier mercato estival, puisque personne qui le voyait signer à l’Olympique de Marseille après la fin de son contrat avec la Juventus. Mais voilà que son départ se dessine déjà, puisque le milieu pourrait bien faire ses valises en fin de saison... surtout si son club n’arrive pas à se qualifier pour la Ligue des Champions !

La saison a peut-être basculé à Reims. Défaits pour la troisième fois en trois matchs, les Marseillais ont vu la deuxième place de Ligue 1 leur échapper et la qualification pour la Ligue des Champions est désormais en danger. De quoi s’offrir quelques frissons à l'OM pour les prochaines semaines, avec notamment un choc très important face à l’AS Monaco pour la 29e journée du Championnat de France.

La sortie remarquée de Rabiot

Cette défaite face au Stade de Reims a provoqué une grosse colère à Marseille et c’est notamment le cas d’Adrien Rabiot. L’ancien de la Juventus arrivé à l’OM cet été a poussé un gros coup de gueule après le match, visant notamment certains de ses coéquipiers. « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, pas envie de jouer l’Europe, de se battre pour connaître ça. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire » a balancé l’international français, dont l’avenir semble en effet dépendre en grande partie de la Ligue des Champions.

« Un joueur comme Rabiot, s’il n’y a pas la Ligue des Champions, il ne sera plus là »

C’est en effet ce qu’a fait remarquer ce lundi Eric Di Meco, mettant en garde l’OM contre un potentiel départ d’Adrien Rabiot en fin de saison, sans la plus prestigieuse compétition européenne. « Un joueur comme Rabiot, s’il n’y a pas la Ligue des Champions, il ne sera plus là » a déclaré l’ancien marseillais, au micro de RMC Sport. « C’est ce qu’il explique, l’année prochaine il veut un club qui la joue, même s’il aimerait le faire à Marseille ! On a bien compris qu’il aime bien ce qu’il vit à l’OM et c'est pour ça qu’il monte au créneau ».