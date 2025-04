Cyclisme : Van Aert, le signe qui ne trompe pas...

Alexandre Higounet

Alors qu’il est entré au cœur de sa saison, avec l’objectif d’enfin lever les bras sur le Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix, Wout Van Aert est-il en mesure de parvenir à ses fins ? Le déroulé d’A Travers la Flandre, disputée mercredi, offre un signe qui ne trompe pas...

Wout Van Aert est-il encore en mesure de lever les bras sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, deux courses qu’il rêve toujours de gagner, ce qu’il n’est jamais parvenu à faire jusqu’à maintenant ? Interrogé lors du podcast du Het Laatste Nieuws, le journaliste belge Michel Wuyts n’est guère confiant : « Le Tour des Flandres, gagner, j’en doute. Il lui est peut-être possible de s'emparer d'une place d'honneur. Mais il y a très peu de temps entre l'E3 Saxo Classic et le Tour des Flandres. Je pense donc que ce sera plus jouable à Paris-Roubaix ».

« Je pense que Van Aert n’a pas retrouvé l’envie »

Lors de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard apparaît encore plus pessimiste : « J’ai des inquiétudes, pas sur le potentiel, parce que le potentiel ne s'en va pas. Si on ne l'utilise pas, c'est qu'il y a d'autres paramètres qui viennent perturber un petit peu le déroulé normal d'une trajectoire sur une saison. Et je pense surtout que Wout van Aert n'a pas retrouvé l'envie. N'oublions pas que l'an dernier, il a eu de grosses chutes et il a eu une saison, non pas blanche, mais très en deçà. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, il ait la même grinta sur le vélo. Les appréhensions font que vous marchez moins, mais vous êtes aussi beaucoup plus stressé, beaucoup plus tendu. Vous regardez si ça ne va pas tomber à droite, si ça ne va pas tomber à gauche. Donc, cette tension, ce stress, fait que vous perdez une partie de votre énergie et moralement, bien sûr, ça se ressent ».

La façon dont il a perdu au sprint face à Powless dit tout

Ces visions peu optimistes ont encore été validées dans les faits lors d’A Travers la Flandres, disputée mercredi. Alors qu’il arrivait avec deux équipiers pour la gagne (Tiejs Benoot et Matteo Jorgenson), accompagné d’un seul adversaire Nelson Powless, Van Aert a été vaincu au sprint par ce dernier. Alors que l’équipe Visma-Lease A Bike avait décidé de tout faire pour le faire gagner, quitte à emmener Powless jusqu’au sprint alors qu’ils auraient pu l’attaquer à trois contre un dans le final, persuadée que Van Aert allait l’emporter compte tenu de sa vitesse de pointe, ce dernier s’est avéré incapable de le dominer alors qu’en temps normal il gagne des sprints massifs. Ce résultat brut, comme la façon dont s’est déroulé le sprint, le champion belge affichant un net manque de puissance, confirme que sa condition physique est loin d’être optimale. Comment espérer dans ces conditions dominer Van der Poel et Pogacar sur les deux monuments...