75 000€ : La dernière folie d’Adil Rami !

A l'image d'autres anciens joueurs, Adil Rami dirigera une équipe pour la Kings League. L'ancien joueur de l'OM a créé le Wolf Pack FC où il a recruté plusieurs éléments dont Alexandre Derlarboulas, le joueur le mieux noté. Il faut dire qu'il évolue dans un club semi-professionnel et qu'il dispose d'une valeur marchande estimée à 75 000€.

Dimanche, la Kings League fera ses grands débuts en France sur Twitch et M6+. L'occasion de voir plusieurs joueurs amateurs s'affronter au sein de huit équipes dirigées par des personnalités issues du football ou non. Adil Rami a par exemple son équipe à savoir le Wolf Pack FC.

Alexandre Derlarboulas rejoint l'équipe d'Adil Ramo

Et l'ancien joueur de l'OM a déjà frappé fort en recrutant Alexandre Derlarboulas, le joueur le mieux noté de la Draft de la Kings League. Et pour cause, ce dernier dispose d'un contrat au FC Rodange 91, club qui évolue dans la première division semi-professionnelle luxembourgeoise comme le rappelle RMC Sport. D'ailleurs Alexandre Derlarboulas dispose même d'une valeur marchande estimée à 75 000€ sur le site Transfermarkt. Adil Rami ne pouvait donc pas passer à côté de celui qui se présente comme l'un des défenseurs les plus solides de la compétition.

«Il y a beaucoup de footballeurs qui m’ont contacté»

Il y a quelques jours, Adil Rami évoquait d'ailleurs son nouveau rôle à la tête du Wolf Pack FC, révélant avoir été contacté par beaucoup de monde. « Il y a beaucoup de footballeurs qui m’ont contacté, des préparateurs physiques aussi. Il y a eu de tout je crois et c’est assez impressionnant. J’ai même eu beaucoup d’acteurs, d’humoristes, qui se sont proposés. Je ne peux pas donner de noms (sourire) », révélait-il sur Twitch.