Danse avec les Stars : «Un gamin», Adil Rami se fait recadrer !

Amadou Diawara

Adil Rami participe à cette saison de Danse avec les Stars. Si en termes de notes, il fait partie des premiers de la classe, le champion du monde 98 est tout de même un perturbateur. En effet, Ana Riera doit souvent reprendre Adil Rami pour qu'il reste concentré lors des séances d'entrainement.

Si ses qualités de footballeur ne sont plus à prouver, Adil Rami surprend tout le monde sur les parquets de Danse avec les Stars. En effet, le champion du monde 2018 fait partie des meilleurs candidats de l'émission de TF1. D'ailleurs, Adil Rami a terminé à la première position au classement du dernier prime, ayant eu une note de 39/40 ce vendredi. Et pourtant, lors des répétitions avec Ana Riera, l'ancien défenseur central de l'OM est particulièrement dissipé.

«J’ai l’impression de travailler avec un gamin»

Lors de l'after du prime 9, diffusé ce vendredi soir, on a pu voir qu'Adil Rami en faisait voir de toutes les couleurs à Ana Riera. Cette dernière se plaignant ironiquement de l'attitude enfantine de son partenaire lors des entrainements.

«A l'entrainement, tu te concentres»

Dans une vidéo publiée par TF1, on aperçoit Inès Vandamme taquiner Jungeli sur son sérieux. Et la voix off a lancé : « C’est ça de travailler avec des enfants. Ana peut largement nous en parler ! ». « Juste des fois, j’ai l’impression de travailler avec un gamin », a répondu Ana Riera lors d'une interview avec Adil Rami, qui faisait le « pitre » au même moment. Lors d'une autre séquence, la danseuse professionnelle a même dû recadrer l'ex-footballeur entre deux pas de danse. Alors qu'Adil Rami fonçait vers le buffet, Ana Riera l'a stoppé net : « Pas à l'entraînement ! A l'entrainement, tu te concentres ». Reste à savoir si Adil Rami maintiendra le mode compétition jusqu'au bout pour remporter cette édition de l'émission Danse avec les Stars.