«Explosif», un ovni est annoncé au PSG !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 50M€ pour s'attacher les services de Désiré Doué. D'après Jeanuël Belocian et Philippe Bizeul, le club de la capitale a recruté un crack avec des aptitudes physiques et athlétiques hors du commun.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais la saison dernière, Désiré Doué a alarmé la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a signé un chèque d'environ 50M€ pour boucler la signature du crack de 19 ans à l'intersaison 2024. En recrutant Désiré Doué, le PSG s'est offert un joueur aux aptitudes physiques et athlétiques extraordinaires.

«Il est puissant du haut et du bas du corps»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Jeanuël Belocian a mis en lumière la puissance de Désiré Doué, qui se sert à bon escient de ses cuisses dessinées et volumineuses. « Au duel, en plus de sa grande créativité et sa vitesse sur les premiers appuis, c'est difficile de lui prendre la balle parce qu'il est puissant du haut et du bas du corps. Il a une masse corporelle assez importante qui lui permet d'être explosif », a déclaré l'ancien coéquipier de l'international français au Stade Rennais, évoluant actuellement au Bayer.

«La génétique l'a bien gâté»

En parallèle, Philippe Bizeul a annoncé que Désiré Doué ne s'était pas reposé sur ses acquis, ayant fait le nécessaire pour développer sa puissance naturelle. « En U17, il y avait encore une certaine fragilité. Il y a eu une évolution les deux années suivantes. Il a été impressionnant ensuite sur sa qualité d'appuis, le fait d'être fort sur les jambes, de résister aux charges, de pouvoir changer de direction très rapidement. C'est un bon mélange de puissance et de dynamisme au sol. La génétique l'a bien gâté à ce niveau-là », a précisé l'ex-adjoint de Bruno Genesio au Stade Rennais. Reste à savoir jusqu'où peut aller Désiré Doué grâce à ses grandes capacités athlétiques et physiques.