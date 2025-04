NBA : Wembanyama, la terrible révélation...

Pierrick Levallet

Rookie of the year la saison passée, Victor Wembanyama semblait bien parti pour être nommé défenseur de l’année pour son deuxième exercice en NBA. Mais une thrombose veineuse a stoppé brutalement le Français dans son élan. Un chirurgien vasculaire de Paris a d’ailleurs fait de terribles révélations sur la blessure du phénomène des San Antonio Spurs.

Victor Wembanyama était bien parti pour rafler une nouvelle distinction personne cette saison. Après le titre de rookie of the year, le phénomène des San Antonio Spurs était bien parti pour être nommé Defensive Player of the Year (DPOY) pour son deuxième exercice en NBA. Mais une thrombose veineuse a stoppé le Français dans son élan. Quelques semaines plus tard, Damian Lillard a souffert de la même blessure. Mais le meneur de jeu des Milwaukee Bucks a déjà pu faire son retour, alors que Victor Wembanyama est encore en convalescence. Un chirurgien vasculaire de Paris a alors essayé d’expliquer cela.

«Plus elle est proximale, plus elle est grave et plus la guérison est longue»

« Ça peut être dû à des anomalies génétiques ou au fait que, pour des raisons circonstancielles, le sang circule peu à un endroit du corps à un moment donné. Si vous êtes par exemple alité pendant plusieurs jours sans bouger, le sang s’accumule dans les jambes, ne circule pas et va coaguler très facilement, jusqu’à entraîner une phlébite. Le sang est un tissu qui ne reste liquide que s’il circule. Prenez un verre de sang, si vous ne touiller pas, ça devient un caillot » a d’abord expliqué le professeur Fabien Koskas dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Plus elle est proximale (près du centre du corps), plus elle est grave et plus la guérison est longue. Au niveau des membres inférieurs, c’est assez fréquent parce qu’il y a une question de pression hydrostatique. Si vous mesurez 1,80m, il y a une pression de sang dans vos orteils qui fait 1,80m. Alors qu’au sommet du crâne, vous avez zéro. Les basketteurs sont grands et ils ont souvent des petites anomalies du tissu élastique qui font que le sang stagne facilement. Ils se font régulièrement des claquages et des traumatismes des membres inférieurs qui entraînent des phlébites » a-t-il ensuite ajouté.

«Pour une phlébite d’effort lié à un syndrome de la traversée thoraco-brachiale, ça met beaucoup plus longtemps»

Fabien Koskas s’est ensuite livré sur un détail de la blessure de Victor Wembanyama, qui pourrait retarder son retour à la compétition. « Quand la phlébite est liée à un obstacle sur la veine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le traitement anticoagulant, l’obstacle est toujours là, donc il faut le lever. On récupère plutôt facilement d’une phlébite du membre inférieur sous traitement anticoagulant. Mais pour une phlébite d’effort lié à un syndrome de la traversée thoraco-brachiale, ça met beaucoup plus longtemps. Il faut déjà vérifier que la recanalisation a bien fonctionné et qu’il n’y a plus d’obstacle. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas » a indiqué le professeur. À voir maintenant quand Wemby sera autorisé à revenir sur les parquets avec les San Antonio Spurs.