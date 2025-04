NBA : Wembanyama remplace LeBron James !

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée en NBA en 2023, Victor Wembanyama ne cesse de choquer la ligue. Nommé Rookie of the year pour sa première saison, le joueur des San Antonio Spurs semblait bien parti pour rafler le titre de défenseur de l’année pour sa seconde année avant que sa thrombose veineuse ne le stoppe brutalement. La NBA le voit tout de même succéder à LeBron James à l’avenir.

Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner son monde depuis son arrivée en NBA. Pour sa seconde saison, le joueur des San Antonio Spurs semblait bien parti pour prendre le titre de Defensive Player of the Year (DPOY) avant que sa thrombose veineuse ne le stoppe brutalement. Forfait jusqu’à l’exercice prochain, le Français prend donc son mal en patience avant de pouvoir retrouver les parquets. En NBA, nombreux sont en tout cas ceux qui le voient succéder à LeBron James à l’avenir.

Wembanyama pour succéder à LeBron James en NBA ?

Dans un sondage pour The Athletic, les joueurs de la NBA ont voté anonymement pour celui qu’ils voyaient devenir le visage de la ligue dans 5 ans. Et Victor Wembanyama est largement arrivé en tête, avec 54,3% des voies. Il devance ainsi très nettement Anthony Edwards (13,8%) et Shai Gilgeous-Alexander (10,9%). Dans le classement, on peut également retrouver Jayson Tatum (6,5%), Luka Doncic (2,9%), Paolo Banchero, Cade Cunningham et Ja Morant (2,2%). Victor Wembanyama les surclasse tous.

La retraite guette LeBron James

Actuel visage de la NBA, LeBron James ne sera peut-être plus là dans cinq ans. La star des Los Angeles Lakers a réalisé son rêve de jouer avec son fils Bronny au sein de la ligue. À 40 ans, le King ne devrait plus tarder à prendre sa retraite après avoir tout accompli en NBA et avoir fait tomber de nombreux records. Considéré par certains comme le GOAT, même si le débat avec Michael Jordan fait rage, LeBron James devrait ainsi être remplacé par Victor Wembanyama dans une demi-décennie. C’est en tout cas l’opinion des joueurs NBA.