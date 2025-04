Kylian Mbappé - PSG : Son cadeau insoupçonné à Luis Enrique

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sans Kylian Mbappé, Luis Enrique semble avoir le loisir de mettre en place tout ce qui lui passe par la tête tactiquement parlant lorsqu'il se plaignait du manque de travail défensif de l'attaquant français la saison dernière. Pour Laure Boulleau, l'entraîneur du PSG ne le regrette pas vraiment. Explications.

Le Paris Saint-Germain a témoigné du départ du meilleur buteur de son histoire à la dernière intersaison. Kylian Mbappé et ses 256 buts se sont envolés vers un nouveau challenge du côté du Real Madrid, pas de quoi chambouler Luis Enrique.

«Compliqué pour lui de gérer le temps de jeu de Mbappé s'il le sortait, qu'il fasse la gueule»

En effet, ce fut l'occasion pour Luis Enrique de pleinement lancer sa philosophie de jeu et collective du point de vue de Laure Boulleau. « Même si j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il a fait au PSG, c'est vrai que le départ de Mbappé a permis à Luis Enrique de continuer son travail sur le collectif de cette équipe et de faire un management total sur son effectif. De lancer cette concurrence saine, d'avoir une rotation exceptionnelle. Je me rappelle que la première saison de Luis Enrique, c'était assez compliqué pour lui de gérer le temps de jeu de Mbappé s'il le sortait, qu'il fasse la gueule etc ».

«Tu as un mec qui est au-dessus des autres, tu n'as pas vraiment une équipe»

L'ancienne joueuse du PSG et consultante pour Canal+ n'a pas manqué de souligner un point délicat pour les performances du club avec un Kylian Mbappé doté de son statut à Paris. « A partir du moment où tu as un mec qui est au-dessus des autres, tu n'as pas vraiment une équipe. Et c'est ce qui a permis au PSG selon moi de franchir un pallier. C'est peut-être à cause du management du club avec Mbappé, ils l'ont peut-être mis trop haut ».