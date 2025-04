Hanouna vs Mbappé : Le règlement de comptes en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé a beau être l'un des meilleurs joueurs du monde, ce n'est pas pour autant qu'il fait l'unanimité auprès des fans. La star du Real Madrid a ses détracteurs, parmi lesquels on retrouve notamment Cyril Hanouna. N'étant pas le plus grand fan de Mbappé, il a dévoilé ce qu'il n'aimait chez le capitaine de l'équipe de France, réglant ainsi ses comptes.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la cote de popularité de Kylian Mbappé auprès des Français est en chute libre. Alors qu'il faisait partie des personnalités préférées de ses compatriotes il y a peu, le joueur du Real Madrid subit de plein fouet un violent désamour de la part du public tricolore. Il faut dire qu'on reproche de nombreuses choses à Mbappé. C'est notamment le cas chez Cyril Hanouna, qui n'a pas manqué de tout balancer en direct lors de son émission sur Europe 1.

« Ce que je n'ai pas aimé, je vais vous dire la vérité... »

Cyril Hanouna n'est pas le plus grand fan donc de Kylian Mbappé et il n'a pas hésité à le faire savoir. Ainsi, à la radio, il a balancé sur la star du Real Madrid : « Je n'aime pas Mbappé ? Ce n'est pas que je n'aime pas Mbappé. Ce que je n'ai pas aimé, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas aimé ses prises de position sur Nahel. Quand tu tweetes sur Nahel, tu dois tweeter sur le policier ou le gendarme qui s'est fait tuer. Ou tu tweetes sur tout ou tu tweetes sur rien. Déjà ça, ça m'a énervé. Et deux, Kylian Mbappé, je n'ai rien contre lui, mais qui entre les deux tours des législatives vient donner son avis, il n'a pas à faire ça. Je suis désolé. Il y a d'autres joueurs comme Griezmann qui n'ont pas donné de leçon à personne. Je n'aime pas ça. Soit exemplaire sur le terrain et gagne, après fais ce que tu veux ».

« Qu'est-ce que tu achètes un club de foot quand tu es encore joueur ? »

Et Cyril Hanouna a continué d'enfoncer Kylian Mbappé, balançant ensuite : « Cristiano Ronaldo, ce n'est pas la carrière de Mbappé. Il ne la ramène pas. Je n'ai rien contre lui, mais tout ça, ça le parasite. Il pourrait être bien meilleur, il aurait pu gagner plus de choses, mais il est parasité par tout ça. C'est devenu un homme d'affaires. Tu n'achètes pas un club de foot quand tu es encore joueur. Je suis désolé. Le mec a acheté Caen. Qu'est-ce que tu achètes un club de foot quand tu es encore joueur ? A 35 ans, tu auras tout le temps d'acheter des clubs de foot ».