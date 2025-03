Adil Rami : L'incroyable projet avec Mohamed Henni

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adil Rami est partout en ce début d'année 2025. Après Danse avec les Stars, le champion du monde 2018 présidera son équipe à la Kings League France, tout en poursuivant ses lives. Pour développer sa chaîne Twitch, l'ancien joueur de l'OM compte sur la présence de ses amis marseillais, notamment un certain Mohamed Henni, très populaire sur les réseaux sociaux.

Lors de la draft de la Kings League France ce lundi soir, Adil Rami a surpris l’assistance en annonçant un partenariat avec l’OM de Pablo Longoria. Sa team Wolf Pack FC portera donc un maillot blanc et bleu, mais aura aussi accès aux installations marseillaises. Suffisant pour vaincre les sept autres équipes alignées lors de cette première édition ? Réponse dans les prochains jours puisque ce tournoi de football à sept, crée en Espagne par Gérard Piqué et qui connaît un succès retentissant dans le globe, débutera le 6 avril prochain.

Rami a reçu de nombreux appels

Questionné sur le tapis rouge, Rami confirme avoir été énormément sollicité par des personnes voulant faire partie de son équipe. « Il y a beaucoup de footballeurs qui m’ont contacté, des préparateurs physiques aussi. Il y a eu de tout je crois et c’est assez impressionnant. J’ai même eu beaucoup d’acteurs, d’humoristes, qui se sont proposés. Je ne peux pas donner de noms (sourire) » a-t-il lâché.

Mohamed Henni, l'invitation est lancée

Mais en parallèle, Rami ne compte délaisser ni Danse avec les stars, ni son compte Twitch. D’ailleurs, l’ancien défenseur devrait faire appel à des guests, notamment à Mohamed Henni, célèbre influenceur marseillais. « Mais il y en a d’autres aussi qui se sont proposés pour me suivre et me rejoindre sur les lives, et là ça risque d’être explosif. Bien évidemment, vous connaissez, Mohamed Henni, c’est une valeur sûre sur les lives, on ne va pas se mentir. Je pense aussi à Redouane Bougheraba, j’espère qu’il sera là, et plein d’autres. J’ai envie vraiment de ramener toutes mes connaissances dans mes lives » a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.