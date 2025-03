Mbappé - Beckham : Le projet de folie confirmé en France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Légende du football allemand, Olivier Kahn souhaite devenir propriétaire d'un club, à l'instar d'un Kylian Mbappé ou d'un David Beckham. Son choix s'est porté sur la France, notamment sur les Girondins de Bordeaux, relégués en National 2. L'ancien portier a justifié son intérêt pour ce club historique du football français.

Après Kylian Mbappé (Caen) ou encore David Beckham (Inter Miami), une autre figure du football mondial pourrait prendre le contrôle d’un club. Ancien portier de la sélection allemande et du Bayern Munich, Oliver Kahn voudrait racheter les Girondins de Bordeaux, actuellement détenus par Gérard Lopez. Accompagné de Jacques-Henri Eyraud, il se serait récemment rendu en Gironde, mais la première proposition a été repoussée. Pourtant, Kahn estime que son arrivée pourrait provoquer une dynamique positive.

Kahn va imiter Mbappé ?

« Quand les gens parlent de mon arrivée aux Girondins de Bordeaux dans le football, ils me comparent souvent à David Beckham et à l’Inter Miami, à Ronaldo au Real Valladolid ou à Kylian Mbappé au club de deuxième division française de Caen. Les clubs bénéficient non seulement du charisme, du réseau et de l’expertise footballistique, mais aussi de la grande attention et de la portée qu’apporte une personnalité footballistique connue. Cela rend le club attrayant pour les nouveaux fans, les sponsors potentiels et les joueurs. Cela crée un buzz – et cela fonctionne particulièrement bien pour les clubs plus petits ou moins connus qui veulent se faire un nom sur la scène mondiale du football » a-t-il lâché.

Kahn évoque son projet pour les Girondins

Dans les colonnes du Sports Illustrated Deutschland, il a détaillé son projet à long terme. « J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à développer des choses sur le long terme. C’est pourquoi je regarde, avec mes partenaires, les clubs que nous pouvons soutenir professionnellement sur cette voie. Je considère avec un certain scepticisme l’aversion réflexe envers les investisseurs, même si leur mauvaise image n’est pas due au hasard. La plupart d’entre eux sous-estiment l’expertise spécifique qu’il faut pour développer avec succès un club de football. Cela me semble donc logique que les ex-professionnels soient de plus en plus souvent directement propriétaires d’un club de football et non plus employés » a lâché Kahn.