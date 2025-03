Cyclisme : La vérité va tomber pour Pogacar

Alexandre Higounet

Entretenu depuis plusieurs mois par le staff de l’équipe UAE Team Emirates, le doute autour de la participation ou non de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix va être levé dans les prochains jours. Et la tendance dessinée ces dernières heures par le manager de l’équipe Mauro Gianetti ne constitue pas en soi une surprise. Explication.

Depuis plusieurs mois, l’équipe UAE entretient le doute sur une possible participation de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix, un mystère savamment orchestré depuis la publication sur les réseaux sociaux d’images du champion slovène en train de reconnaître les secteurs pavés courant janvier, et ce afin de jeter le trouble dans l’esprit de ses concurrents, fatalement perturbés par la possibilité que Pogacar soit au départ.

« Si Tadej se sent de la faire, ce n’est pas nous qui allons l’en empêcher »

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse que si l’équipe UAE prend la peine d’entretenir le mystère pour fragiliser mentalement la concurrence, c’est très probablement parce que le Slovène a décidé de s’aligner au départ de l’Enfer du Nord. Ces derniers jours, cette tendance se confirme, comme on peut le déduire des propos sur RMC Sports du manager général de la formation émiratie Mauro Gianetti, relayés dans les colonnes de L’Equipe : « Pogacar peut être protagoniste partout. Paris-Roubaix, il n’est pas obligé de la faire cette année. S’il veut la faire, s’il se sent de la faire, ce n’est pas nous qui allons l’en empêcher. Comment empêcher un mec comme ça de faire Paris-Roubaix ? Mais je ne veux pas non plus le pousser, ce n’est pas une priorité pour nous. Paris-Roubaix, tout le monde le sait, ce n’est pas une course simple... »

L’échec à Milan San Remo devrait le conforter dans l’idée de ne pas traîner

Entre les lignes, on comprend que Tadej Pogacar a probablement confirmé récemment son choix de disputer Paris-Roubaix dès cette saison, contrairement à l’avis du staff. Et nul doute que l’issue de Milan San Remo, l’autre monument qui manque à son palmarès, qui l’a vu battu au sprint par Mathieu Van der Poel, qu’il n’a pas réussi à sortir de sa roue dans le Poggio malgré une course parfaite, a encouragé le champion slovène à penser qu’il vaut mieux ne pas perdre un an de plus dans sa tentative de remporter les cinq monuments des classiques.